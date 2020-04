Coronavirus, il comunicato del Parma sulla ripresa degli allenamenti

TORINO- Tramite un comunicato ufficiale, il Parma ha negato la propria contrarietà alla ripresa degli allenamenti: “Per la seconda volta in pochi giorni, il Parma Calcio 1913 è costretto ad intervenire rispetto ad indiscrezioni di stampa imprecise e strumentali. Nello specifico, a differenza dell’interpretazione suggerita da alcuni media, la Società non ha mai espresso alcuna contrarietà alla ripresa degli allenamenti in vista della ripartenza del campionato ma, attraverso il Coordinatore dell’Area Medica Dott. Giulio Pasta e il Responsabile Sanitario Dott. Paolo Manetti, si è confrontata nei giorni scorsi sul protocollo sanitario con tutti gli altri medici sportivi e la Commissione Scientifica Federale, con l’unico obiettivo comune di chiarire alcuni elementi di un protocollo inevitabilmente complesso, al fine di individuare le soluzioni pratiche più efficaci. Che stralci di questa corrispondenza privata tra medici vengano oggi presentati da alcuni media nazionali come lettere o appelli sottoscritti dagli stessi e contrari alla ripresa del campionato, è una strumentalizzazione inaccettabile. Ma non inedita, visto che solo pochi giorni fa la società ha appreso da alcuni media di essere firmataria di un documento sulla ripresa del campionato circolato in qualche chat, che non solo non aveva mai sottoscritto, ma di cui non condivideva nemmeno approccio, ritenendolo divisivo. Il Parma Calcio auspica che le difficoltà del momento, che necessiterebbe di identificare soluzioni piuttosto che strumentalizzare problemi, richiamino tutti al più presto ad un maggiore senso di responsabilità”.

