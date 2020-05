Coronavirus, il comunicato del Bologna: “Sospetta positività di un membro dello staff”

TORINO- Il Bologna, tramite i propri canali ufficiali, ha comunicato una sospetta positività al Coronavirus di un membro del proprio staff: “L’ultima serie di esami a cui è stato sottoposto il gruppo-squadra ha evidenziato un caso di sospetta positività al Covid-19 relativamente a un membro dello staff. In attesa di ulteriori approfondimenti, la squadra in via precauzionale riprenderà domani gli allenamenti in forma individuale e ad orari differenziati senza uso di locali comuni. Nel caso in cui fosse confermata la positività, il gruppo-squadra sarà isolato in ritiro”.

