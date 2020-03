Coronavirus, Gilardino: “La Pro Vercelli non scenderà in campo”

TORINO- A causa dell’emergenza Coronavirus che sta colpendo l’Italia, non lasciando scampo al mondo del calcio, la Pro Vercelli ha deciso di non scendere in campo finchè la situazione non si sistemerà. Questo è quanto comunicato anche da Alberto Gilardino, attuale tecnico dell’undici piemontese: “Come riportato dal Presidente Massimo Secondo, la nostra Pro Vercelli non scenderà in campo in questo momento molto delicato e difficile per tutta l’Italia”.

