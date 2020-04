Coronavirus, Felipe Melo dona sei tonnellate di alimenti alle comunità di San Paolo

TORINO- In questo difficile momento, diversi calciatori stanno cercando di aiutare il più possibile le comunità maggiormente colpite dal Coronavirus. Anche l’ex centrocampista di Juventus ed Inter Felipe Melo ha deciso di contribuire, donando ben sei tonnellate di cibo alla popolazione di San Paolo, come comunicato tramite i propri profili social. Il centrocampista ha deciso di dare una mano in una zona ad alto rischio di contagio.

