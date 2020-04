Coronavirus, Fabregas: “In apprensione per la mia bisnonna, vorrei starle vicino”

TORINO- Cesc Fabregas, ex centrocampista di Chelsea e Barcellona, ora al Monaco, sta trascorrendo la quarantena in compagnia della propria famiglia, con il pensiero però rivolto alla sua bisnonna, come dichiarato ai microfoni de La Sexta: “Sono in apprensione per le condizioni della mia povera bisnonna. Sono in quarantena con mia moglie e i miei figli, ma la cosa peggiore è non poterla abbracciarla e stare insieme a lei. Ssperiamo che ce la faccia a resistere a questa situazione”.

