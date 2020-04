TORINO- Mentre in Italia si sta ancora decidendo sul da farsi, in attesa di capire meglio gli sviuluppi della situazione, in Olanda arrivano conferme riguardo la sospensione del massimo campionato di calcio. L’Eredivisie, come annunciato in una conferenza stampa dal Premier olandese Mark Rutte, rimarrà infatti ferma almeno fino al prossimo primo di settembre.

