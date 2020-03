TORINO- Ai microfoni di Sky Sport, l’allenatore dell’Inter Antonio Conte ha voluto lanciare un messaggio alla popolazione italiana in questo difficile momento: “Mi raccomando, è importante che tutti noi seguiamo le regole e rimaniamo nelle nostre case. L’unico modo per far fronte a questa emergenza è proprio questo. Uniti ce la faremo e supereremo anche questo momento duro e complicato. Forza e coraggio”.

