Coronavirus, confermati sei casi in Premier League

TORINO- In Inghilterra, come confermato ieri, da oggi possono riprendere gli allenamenti di gruppo delle squadre di Premier League. Il pericolo Coronavirus, però, non è stato ancora sconfitto del tutto. Come riportato da Sky Sports UK, infatti, nel fine-settimana sono stati effettuati altri 748 tamponi che hanno portato a nuovi sei casi di positività. Non viene specificato, però, se si tratti di calciatori, allenatori o staff. Ora, per i 6 positivi, ci saranno due settimane di isolamento.

