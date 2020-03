Coronavirus, Cannavaro: “In Cina situazione gestita meglio”

TORINO- Ai microfoni di Sky Sport, Fabio Cannavaro ha analizzato come, in Cina, sia stata gestita l’emergenza Coronavirus: “Ho fatto più volte il tampone per controllare il mio stato di salute, anche quando ero a Dubai. Nonostante ciò, però, in Cina ci hanno detto di rimanere in quarantena. Qui il tutto è stato gestito nel miglior modo possibile dall’inizio e, con il passare del tempo, la situazione è inevitabilmente migliorata. Era vietatissimo uscire nelle strade e anche in Italia dovrebbero capire questa cosa”.

