Coronavirus, Cairo: “La situazione di emergenza ci sta compattando, ma…”

TORINO- Ai microfoni del quotidiano La Stampa, Urbano Cairo ha detto la sua sull’emergenza Coronavirus in ottica campionato: “C’è molta più unità di quanta non ce ne fosse prima, questa situazione ci sta compattando. Molti falchi sono diventati colombe, ma c’è sempre qualcuno che vuole fare il fenomeno per ottenere dei vantaggi. Furbizie, atteggiamenti di piccolo cabotaggio. E questo non mi sembra il momento più adatto”.

