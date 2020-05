Coronavirus, Caballero: “Comprensibile che Kanté non voglia scendere in campo, siamo disposti ad aspettarlo”

TORINO- Ai microfoni di TNT Sports, il portiere del Chelsea Caballero ha spiegato la situazione legata a N’Golo Kanté, restio a tornare in campo in questo momento: “Normale che non voglia allenarsi. Non è mai risultato positivo al Coronavirus, ma ha avuto dei sintomi che lo hanno spaventato molto. Noi, però, lo aspetteremo finchè non si sentirà in grado di tornare a giocare. N’Golo è un gran lavoratore e una grande persona, se non vuole tornare ha le sue ragioni. Nelle riunioni virtuali avute con il resto della squadra, poi, anche altri calciatori avevano ammesso di non sentirsi al sicuro in questo momento”.

