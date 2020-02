Coronavirus, Balotelli: “Chiudete tutto finchè non ci sarà una cura”

TORINO- Anche Mario Balotelli, tramite il suo profilo Instagram, ha voluto esprimere un’opinione in merito al caso Coronavirus, che in campo calcistico ha costretto la Lega a rinviare diverse partite a data da destinarsi. L’attaccante del Brescia, in una delle stories, ha così commentato la situazione: “Chiudete le stazioni e gli aeroporti, porti e dogane almeno finché non si trova la cura! Lo farete quando saremo tutto contagiati?”.

