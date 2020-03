Coronavirus, anche Gayà positivo in casa Valencia

TORINO- Anche Gayà, capitano del Valencia, ha rivelato di essere risultato positivo al tampone per il Coronavirus: “Prima delle ultime notizie apparse sui media, ha confermato che sono risultato positivo al coronavirus. Sono isolato in casa e totalmente asintomatico. Pertanto, desidero trarre vantaggio da questo social network in modo da non ridurre la nostra salute. Ora, sono i nostri anziani che ne hanno più bisogno ed i casi gravi che devono essere seguiti dai nostri eroi della salute. Da qui, ringrazio tutti i membri del servizio sanitario spagnolo (personale addetto alle pulizie, custodi, assistenti, infermieri, medici, personale delle ambulanze e personale di laboratorio). Non voglio dimenticare tutte le forze di sicurezza e tutte le persone che ci stanno aiutando e che al momento non ci fanno mancare nulla. Sono i veri eroi di questa pandemia. Insieme e insieme saremo vittoriosi”.

