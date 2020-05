Coronavirus, 10 nuovi casi tra Bundesliga e Zweite Liga

TORINO- Ancora nuovi casi di Coronavirus nel mondo del calcio. Come riferito dalla Lega calcio tedesca, infatti, tra Bundesliga e Zweite Liga (seconda serie del calcio professionistico), sono stati riscontrati ben 10 casi di positività sugli oltre 1700 tamponi effettuati. Una situazione che potrebbe ulteriormente rinviare la ripresa dei campionati se non, addirittura, portare all’idea di un definitivo stop come accaduto già in Francia e in Olanda.

