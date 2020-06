Coppa Italia, no ai supplementari in caso di parità

TORINO- Juve-Milan di dopodomani e Napoli-Inter di sabato, valevoli per il ritorno delle semifinali di COppa Italia, saranno le prime due gare dopo la fine del lockdown dovuto all’emergenza sanitaria. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, le due gare avranno entrambe inizio alle ore 21, ma la novità più grande riguarda l’abolizione dei tempi supplementari. Per venire incontro alle esigenze dei club, infatti, la Lega ha deciso che, in caso di parità, le partite verranno decise ai calci di rigore.

