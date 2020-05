Coppa Italia, futuro a rischio: l’edizione può essere cancellata

TORINO- In attesa di capire come si evolverà la situazione legata al Coronavirus, ai piani alti del calcio italiano si lavora per il ritorno in campo. Come riportato da Sky Sport, il campionato dovrebbe riprendere ai primi di giugno e, visto il poco tempo a disposizione per portarlo a termine, ciò potrebbe comportare la cancellazione di questa edizione della Coppa Italia. Per giocare anche questa competizione, infatti, servirebbero altre tre date disponibili, per un totale di 15.

