TORINO- Torna in campo anche la Coppa Italia, che vede finalmente coinvolti anche i primi club di Serie A. Quest’oggi, la Sampdoria di Claudio Ranieri, ha battuto con il risultato di 1-0 la Salernitana, avanzando così al quarto turno. Ai doriani è bastato un gol dell’attaccante La Gumina per superare i campani e, ora, attendono la vincente della sfida tra il Genoa e il Catanzaro, in programma domani.