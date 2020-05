Coppa Italia 2019/20, alto il rischio della cancellazione del torneo

TORINO- Ancora nessuna conferma ufficiale, ma ai piani alti del calcio italiano si lavora per la ripresa della stagione. Come riferito da Sportmediaset, qualora il campionato dovesse ripartire nel weekend del 19/20 giugno, alto sarebbe il rischio della cancellazione di questa edizione della Coppa Italia, vista l’indisponibilità di date per terminare in tempo l’annata per non intralciare l’inizio della prossima. La settima in classifica avrebbe così accesso diretto alla prossima edizione dell’Europa League.

