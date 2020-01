Convocati Roma: fuori Fazio, presenti Zaniolo e Spinazzola. Torna anche Bruno Peres

TORINO- La Roma ha diramato la lista dei convocati di mister Fonseca per il match con la Juventus, posticipo domenicale della diciannovesima giornata di campionato. Il tecnico portoghese dovrà fare a meno di Federico Fazio e di Justin Kluivert, assenti per problemi fisici. Presenti, invece, Nicolò Zaniolo e l’ex Leonardo Spinazzola, in dubbio in settimana dopo essersi allenati a parte. Torna anche Bruno Peres, così come Cristante, alla prima dopo il lungo infortunio:

PORTIERI: Lopez, Fuzato, Mirante;

DIFENSORI: Jesus, Smalling, Kolarov, Cetin, Mancini, Florenzi, Peres, Spinazzola;

CENTROCAMPISTI: Cristante, Pellegrini, Veretout, Perotti, Zaniolo, Diawara;

ATTACCANTI: Dzeko, Under, Kalinic.