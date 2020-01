Conte: “Non possiamo permetterci di essere sottotono, andando a velocità media non vinciamo”

TORINO- Antonio Conte, ai microfoni di Sky Sport, ha così commentato il pareggio per 1-1 della sua Inter in casa del Lecce: “Andando a vedere le statistiche, oggi avremmo dovuto portare a casa i tre punti. Il pareggio nasce dal fatto che siamo una squadra che deve andare sempre a 200 all’ora. Se qualcuno è sottotono succede questo e possiamo permetterci passi falsi. Non siamo una squadra che andando a una velocità media riesce a portare a casa il risultato. Quando nonsiamo al massimo dei giri siamo una squadra normale”.