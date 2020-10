Conte: “Lo Shaktar è una squadra forte. Ricordo quando li affrontai con la Juve…”

TORINO- Alla vigilia della sfida in Champions tra Shaktar e Inter, Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa, ricordando anche il suo precedente con il club ucraino: “Abbiamo visto tante loro partite, come immagino loro abbiano fatto con le nostre. Sono forti e gli faccio i complimenti per questo. Ricordo quando li affrontai con la Juventus. Allora avevano tanti giocatori che oggi giocano al top in Europa come Willian, Srna, Mkhytarian e Fernandinho. Noi ci giocheremo la partita con le nostre armi”.