Conte: “Gara persa dopo il primo gol, dobbiamo crescere caratterialmente. La Juve ha qualità importanti, le altre sono molto distanti”

TORINO- Ai microfoni di Sky Sport, Antonio Conte ha anlizzato la gara tra Juve e Inter, terminata sul punteggio di 2-0 per i bianconeri: “Partita persa dopo il primo gol. Nella ripresa abbiamo iniziato meglio noi, cercando più spesso il gol. La rete di Ramsey ha cambiato la partita a livello psicologico, abbiamo subito in maniera importante e loro sono cresciuti. Non siamo stati bravi a riprenderci, questa è la mia analisi. Futuro campionato? Tutti abbiamo famiglia, inevitabile essere preoccupati. Far finta di nulla è difficile, non è facile gestire certe situazioni e tenere alta la concentrazione. Questa situazione è delicata. C’è bisogno di tutelare tutti indistintamente, poi le decisioni le prendono gli organi competenti e noi seguiamo quello che dicono. Oggi in classifica la differenza tra noi e loro sono sei punti e le due sconfitte tra andata e ritorno. Noi siamo stati bravi a rimanere in scia, però è inevitabile fare considerazioni. Bisogna essere positivi e prendere le cose giuste, nelle sconfitte si possono comunque fare paragoni che ti aiutano a crescere sotto tutti i punti di vista. Dobbiamo capire quanto siamo distanti e non dobbiamo sconfortarci, sapevamo del gap tra noi e loro. A livello caratteriale e di personalità abbiamo margini di crescita. Bisogna migliorare in certi aspetti per competere per obiettivi importanti. Reazione dopo il primo gol? Non sono deluso, è questione di caratteristiche dei giocatori. C’è chi ha aspetti più forti caratterialmente e chi meno. Servirà essere più decisi. La squadra in otto anni è migliorata stagione dopo stagione, aggiungendo giocatori di grande spessore. Non dimentichiamo di aver iniziato un percorso da sette mesi. Non si possono fare paragoni con una struttura che sta su da otto anni, che cerca di alzare sempre i suoi obiettivi rispetto al passato. Serve pazienza, dobbiamo continuare a lavorare ed essere bravi ad implementare anno per anno. La Juve ha livelli di qualità altissimi, le altre sono molto distanti”.

