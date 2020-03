TORINO- Come riportato dal Corriere di Torino, Antonio Conte ha molto a cuore la salute di chi, in questo momento, è meno fortunato e costretto a rimanere in ospedale in attesa di buone notizie. Per questo, il tecnico interista, insieme alla moglie, ha deciso di donare ben 12 computer ai bambini dell’ospedale “Regina Margherita” di Torino. Un gesto che permetterà loro di poter frequentare anche da lontano le lezioni.

