Conte: “Calcio? Servono garanzie che, al momento, non ci sono”

TORINO- Tra le altre cose, il Premier Giuseppe Conte ha fatto il punto sulla ripresa dello sport: “Dal 25 maggio aprono le palestre. Dal 15 giugno cinema e teatri. Riprendono anche gli allenamenti delle squadre di calcio. Occorre cautela ovunque, in particolare in Lombardia. Campionato? Il ministro Spadafora sta seguendo con grande attenzione il mondo dello sport ed è molto responsabile. Bisogna capire quindi quando si potrà ricominciare lo sport in sicurezza, non solo il calcio. Serve qualche garanzia che al momento, come mi ha confermato il ministro, ancora non c’è”.

