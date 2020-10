Commisso: “Non sono qui per soldi, voglio lasciare trofei alla Fiorentina”

TORINO- Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Offthepitch.com: “Non mi sento inferiore a nessuno. I club di altri proprietari americani, in più, hanno solo stadi nuovi e moderni che gli permettono maggiori entrate rispetto alle nostre. Non sono venuto però qui per fare soldi. Sono venuto per inseguire il mio sogno, per la passione per il calcio e per l’Italia. Voglio lasciare qualcosa che farà parte della Fiorentina e di Firenze per sempre, che siano trofei o nuove infrastrutture”.