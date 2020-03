Commisso: “Abbiamo diversi tesserati infetti, giusto aiutare chi non è in prima linea”

TORINO- Rocco Commisso, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato dell’emergenza Coronavirus: “La situazione si sta aggravando sempre di più. Abbiamo molti tesserati che sono in ospedale, mentre altri, anche essendo infetti, sono rimasti a casa, per un totale di 8/10 coinvolti. Giusto aiutare chi non può essere in prima linea contro questa grave malattia. Abbiamo raccolto già oltre 400.000 euro e sono molto contento di questo traguardo”.

