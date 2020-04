Comitato medico FIFA: “Possibile ammonizione per chi sputa in campo”

TORINO- Ai microfoni del quotidiano britannico The Telegraph, il capo del Comitato Medico FIFA Michel D’Hooge ha lanciato l’idea per una nuova possibile regola in caso di ripresa dei campionati: l’ammonizione per chi sputa in campo. Queste le sue dichiarazioni: “Non è una cosa igienica, ma purtroppo è molto comune nel mondo del calcio. Se la persona è infetta ma asintomatica il virus potrebbe essere espulso nell’aria in questo modo, visto che è presente all’interno della gola”.

