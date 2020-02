Colombarini (pres.Spal): “Crediamo nella salvezza, Di Biagio sta portando convinzione”

TORINO- Ai microfoni di Sky Sport, il patron della Spal Colombarini ha discusso del momento della sua squadra a pochi minuti dal fischio d’inizio della gara con la Juventus: “La nostra squadra è stata allestita per la salvezza e ha i mezzi per arrivarci. Nelle ultime gare era mancata convinzion e, come visto a Lecce, Di Biagio la sta portando. Ora i ragazzi dovranno sicuramente confermarsi nelle partite che mancano, ma le premesse sono incoraggianti”.

