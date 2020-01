Champions League, si guarda al futuro: nuovo format dal 2024?

TORINO- La Champions League guarda al futuro e, dal 2024, potrebbe essere introdotto un nuovo format. A riportarlo è il quotidiano britannico The Times, che parla però di un accordo non ancora giunto al termine. L’ECA vorrebbe aumentare il numero di partite giocate, portandolo dalle attuali 13 fino ad un massimo di 17, soddisfando in parte la richiesta di chi voleva una Superlega dei club. Possibile, quindi, l’inserimento di ulteriori due squadre negli otto gironi di qualificazione, con la reintroduzione di altri gironi in sostituzione dei quarti di finale.