Champions League, Madrid si candida per ospitare la finale

TORINO- José Luis Martínez-Almeida, sindaco di Madrid, ha rilanciato la candidatura della capitale spagnola per ospitare la finale di Champions League 2019/20. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di 13tv: “So che in questo momento si stanno prendendo accordi e vorrei quindi assicurare l’assoluto sostegno del Municipio per ospitare la finale di Champions a Madrid. Le condizioni di sicurezza sono adeguate, così come le infrastrutture e i servizi pubblici. Sarebbe un messaggio al mondo: Madrid, nonostante l’emergenza vissuta, non si arrende”.

