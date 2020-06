Champions League, l’UEFA lavora per riportare i tifosi allo stadio

TORINO- Come riportato da Sky Sport, l’UEFA sta lavorando per permettere alla Champions League di ripartire al meglio. La competizione, dai quarti di finale in poi, dovrebbe avere luogo a Lisbona, nuova sede per la finale invece dell’inizialmente designata Istanbul. L’obiettivo dell’organo calcistico è quello di riportare i tifosi allo stadio per l’ultimo atto della competizione. Ovviamente, solo se le condizioni sanitarie consentiranno questo scenario.

