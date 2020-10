TORINO- Amazon ha acquisto i diritti delle migliori partite del mercoledì di Champions League e della Supercoppa Europea a partire dalla prossima stagione. Come spiegato dal Corriere dello Sport, i dirigenti del colosso statunitense hanno comunicato che le partite saranno visibili grazie all’abbonamento Amazon Prime senza alcun sovrapprezzo per chi è già cliente. Nel pacchetto sono comprese anche le azioni salienti di tutte le altre partite in programma.