Champions League, la proposta del Psg per i prossimi turni

TORINO- A differenza di alcuni campionati come quello francese, che proprio ieri ha confermato lo stop per questa stagione, le coppe europee dovrebbero egolarmente disputarsi. Stando a quanto riferito dalla stampa francese, visti i problemi ad organizzare le gare nei paesi europei, il Psg avrebbe proposto di disputare i prossimi turni in Qatar, per volontà del presidente Al-Khelaifi. L’alternativa al paese dove si disputeranno i prossimi mondiali, invece, sarebbe il Portogallo.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<