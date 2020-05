Champions League, la finale potrebbe cambiare sede

TORINO- Ormai passato il punto peggiore dell’emergenza Coronavirus, i campionati europei sono pronti a ripartire. Si lavora, intanto, anche al ritorno della Champions League, ferma ormai dallo scorso febbraio. Come riferito da Sportmediaset, secondo le ultime notizie, la UEFA avrebbe intenzione di spostare la sede della finale, che in origine si sarebbe dovuta disputare ad Istanbul. La nuova sede potrebbe essere il Qatar, con le gare che dai quarti verrebbero giocati in Medio Oriente.

