Champions League, il piano dell’UEFA per portare a termine questa edizione

TORINO- Dopo l’emergenza Coronavirus, che ha costretto allo stop il mondo del calcio, i campionati si stanno organizzando per permettere alle squadre di scendere nuovamente in campo. Oltre alle competizioni nazionali, però, andranno fatti i conti anche con la Champions League, con l’UEFA fermamente intenzionata a portare a termine questa edizione. Secondo Sky Sport, l’ultima idea sarebbe quella di disputare in gara secca i turni dai quarti in poi, arrivando così alla finalissima di Istanbul.

