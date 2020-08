Champions League, il Bayern si sbarazza del Lione: è finale con il Psg

TORINO- Con un secco 3-0 il Bayern Monaco si sbarazza del Lione e si conquista il pass per la finale di Champions League che vedrà i bavaresi opposti al Psg. Grande protagonista della serata è Gnabry, che con una doppietta scaccia le paure dopo che la squadra di Garcia aveva spaventato Neuer in tre occasioni. Nel finale di gara in gol anche il solito Lewandowski, che lancia un messaggio a Mbappè e Neymar: il Bayern c’è e vuole la coppa.

