TORINO- Si sono concluse le prime due partite delle 19 della seconda giornata di Champions League. A Mosca, sul campo della Lokomotiv, Goretzka e Kimmich consentono al Bayern di conquistare altri tre punti (inutile il gol di Mirancuk per il provvisorio pareggio). A Donetsk, invece, l’Inter non va oltre lo 0-0 con lo Shaktar, collezionando il suo secondo pareggio in due partite. Ucraini in testa con 4 punti.