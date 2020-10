Champions League, i risultati del martedì sera: rimonte per Atalanta e Real, tutto facile per il City

TORINO- Sei partite di Champions League si sono giocate alle 20.45. Nel gruppo D pari in rimonta dell’Atalanta sull’Ajax (Tadic e Traorè) grazie alla doppietta di Zapata, mentre il Liverpool passa in casa con il Mydtjiland grazie ai gol di Jota e Salah. Nel gruppo C vittorie per City e Porto su Marsiglia e Olympiakos, mentre l’Atletico trascinato da Joao Felix batte un tenace Salisburgo per 3-2 nel girone A. Gruppo B (quello dell’Inter): Benzema e Casemiro salvano il Real in casa del Borussia Monchengladbach (doppietta di Thuram).