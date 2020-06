Champions League, ecco quando e dove si giocherà dai quarti in poi

TORINO- In attesa di riunirsi nella giornata di mercoledì, l’UEFA ha reso note le direttive riguardo il procedimento di questa edizione della Champions League. A riportarle è Sky Sport, che sottolinea comunque che non ci sia ancora nulla di ufficiale. Gli ottavi di finale si disputeranno ai primi di agosto nelle sedi da cui provengono le squadre di casa, mentre dai quarti in poi si giocherà in gara secca a Lisbona (tra il 12 e il 15 i quarti, semifinali il 18/19 e finalissima il 23). I sorteggi si svolgeranno a Nyon a luglio, con i nomi delle squadre fin qui qualificate e una pallina per ogni sfida ancora da giocarsi.

