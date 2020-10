TORINO- Come riportato da Radiocr, ci sono importanti sviluppi riguardo la distribuzione dei pacchetti per la Champions Legue. Dalla stagione 2021/22, infatti, le gare del mercoledì della più importante competizione europea verranno trasmesse su Amazon Prime Video. Il colosso americano, infatti, grazie ad un’offerta da 80 milioni di euro, è ad un passo dall’assicurarsi i diritti per la trasmissione delle partite.