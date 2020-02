Champions League, da stasera sarà nominato un man of the match

TORINO- A partire dalle gare di questa sera, valide per l’andata degli ottavi di finale di Champions League, sarà nominato un man of the match, ovvero il giocatore che sarà stato maggiormente determinante nel complesso dei 90 minuti di gioco. Un riconoscimento, come dichiarato dall’UEFA, verrà assegnato al calciatore in questione al termine di ogni match, assegnato da una giuria composta da protagonisti di questo sport come Neville, Southgate e Keane.

