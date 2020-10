Champions League: Barcellona a valanga, la Lazio vince nel segno di Immobile

TORINO- Dopo i successi di Juve e Brugge nelle partite delle 19, il martedì di Champions League ha regalato altre emozioni. Parte alla grande il Barcellona, che al Camp Nou travolge per 5-1 il Ferencvaros (in gol Messi, Fati, Coutinho, Pedro e Dembelé) e aggancia la Juve a 3 punti nel gruppo G. Impresa della Lazio, che all’Olimpico, nel segno di un grande Immobile (gol e assist) batte per 3-1 il Borussia Dortmund (gol di Haaland). Gruppo H: lo United batte il Psg a Parigi grazie ai gol di Rashford e Bruno Fernandes (inutile l’autogol di Martial per il provvisorio 1-1), mentre il Lipsia regola l’Istanbul Basaksehir per 2-0. Gruppo E: 0-0 tra Chelsea e Siviglia e 1-1 tra Rennes e Krasnodar.