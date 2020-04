Champions ed Europa League, le possibili date per la ripresa

TORINO- La UEFA, durante la prossima settimana, si riunirà con le 55 federazioni e con i club dell’ECA per discutere della ripresa delle competizioni europee. Sky Sport ha provato ad anticipare le possibili date per la ripartenza delle coppe. A campionato terminato, il 7 e l’8 agosto sarebbero i giorni per gli ottavi di finale. Da quel punto in avanti, per chi resterà in corsa, sarà un tour de force, con una partita ogni tre giorni. Quarti previsti per l’11 e 12 agosto, con ritorno il 14 e il 15. 18, 19, 21 e 22 saranno le date delle semifinali di andata e ritorno, con la finale prevista il 29 ad Instanbul.La prima giornata dei gironi della prossima stagione, invece, sarebbe fissata per il 20 ottobre. Per quanto riguarda l’Europa League i possibili giorni sarebbero il 2 e 3 agosto, con ritorno degli ottavi il 6 E poi: 10 e 13 agosto i quarti di finale, 17 e 20 le semifinali, con finale il 27 a Danzica.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<