TORINO- Dalla Spagna rimbalzano notizie di un possibile accordo tra Eca e UEFA in merito allo svolgimento di Champions League ed Europa League che, come i campionati, sono state al momento fermate a causa del Coronavirus. Stando a quanto riferito da Cadena Ser, le competizioni potrebbero giocarsi ad agosto nel giro di due settimane totali, con gare secche da disputarsi in campo neutro e, ovviamente, a porte chiuse.

