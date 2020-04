Ceferin (pres.UEFA): “Futuro del calcio non a ischio, ma servirà ancora del tempo per tornare alla normalità”

TORINO- Il presidente dell’UEFA Aleksander Ceferin, a margine dei festeggiamenti per il centenario della Federazione slovena, ha fatto il punto sulla ripresa del calcio europeo: “Normale che ci siano delle conseguenze dopo quello che è successo in questi mesi. Mi manca il calcio e manca anche alla gente, perchè trasmette sensazioni positive. Sono contrario al pensiero di chi dice che non ci saranno più grandi manifestazioni, perchè sono convinto che sapremo uscirne. Il futuro del calcio non è a rischio”.

