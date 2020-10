TORINO- Il Presidente dell’UEFA Aleksander Ceferin, ai microfoni di Movistar, ha parlato dell’Europeo che dovrebbe tenersi la prossima estate: “Siamo preoccupati per la situazione sanitaria, ma convinti che la competizione si terrà nel 2021. Il format resta invariato con i 12 paesi, ma in caso di emergenza potrebbero diminuire. L’unica cosa che non sappiamo è se si giocherà con il pubblico o a porte chiuse”.