Cataldi: “Per lo scudetto darei tutto, è il trofeo più difficile da vincere”

TORINO- Danilo Cataldi, centrocampista della Lazio, ha concesso un’intervista a Lazio Style Radio: “Sicuramente ci hanno fermato in un momento positivo per la squadra, ma non si poteva fare altrimenti. Nel momento in cui si ripartirà però, penso che saremo tutti pronti per ricominciare da dove avevamo lasciato. Abbiamo fatto un campionato incredibile e possiamo toglierci ancora tante soddisfazioni. Per lo scudetto darei tutto, tranne la mia famiglia ovviamente. Il campionato è il trofeo più difficile da vincere, bisogna essere continui per arrivare in testa alla fine. L’obiettivo ad inizio anno era la Champions, ma ora abbiamo alzato l’asticella”.

