Castellacci: “Ci auguriamo di rivedere la Serie A al più presto, ma ora è difficile. Sugli allenamenti…”

TORINO- L’ex medico della Nazionale Enrico Castellacci, nella sua intervista a Sport-Lab.it, ha commentato la situazione del calcio italiano: “Ci auguriamo di rivedere al più presto il campionato, anche se è difficile al momento. Il Governo prenderà decisioni definitive, anche se la FIGC spinge per tornare a giocare, vista anche la possibile crisi del settore. Allenamenti? I professionisti non possono stare troppo senza allenamento, bisognerà studiere un modulo migliore per permettere agli atleti di tenersi in forma. Protocollo? Il protocollo della Commissione FIGC non ha soddisfatto il Comitato tecnico-scientifico. Noi medici del calcio non siamo stati invitati al tavolo, nonostante fossimo un punto importante in questo progetto. Avremmo gradito portare le nostre idee. In alcune categorie, come Serie B e Lega Pro, si vivono momenti diversi. L’applicazione dei protocolli in Serie C è fuori dalla realtà, perché ci sono più carenze rispetto alla massima serie. Noi l’avevamo detto subito, sostenendo dal principio che questi protocolli escludono molte categorie, oltre al fatto che sono difficili anche da applicare in A”.

