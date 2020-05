Carnevali (dg. Sassuolo): “Spero che ci deve decidere del futuro della Serie A abbia buon senso”

TORINO- Il dg del Sassuolo Carnevali, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato della situazione del calcio italiano: “Ci vuole buon senso da parte di chi deve decidere sulla ripresa del campionato, perchè c’è una grossa azienda dietro che va tenuta in piedi. Chiunque deve decidere spero sappia di cosa sta parlando. Oggi abbiamo fatto un passo importante dando a dei ragazzi giovani la possibilità di non andare a correre in giro per i parchi e per fortuna ci sono persone di buon senso che hanno permesso di fare aprire il nostro centro sportivo con tutte le precauzioni del caso”.

