Carnevali (ad. Sassuolo): “Serve una linea unita per il destino della Serie A. Spadafora non ha ben presente alcune situazioni”

TORINO- Intervenuto ai microfoni di Rai Sport, l’ad del Sassuolo Carnevali ha parlato del futuro della Serie A: “Ci sono vedute diverse tra chi potrebbe avere interesse a riprendere e chi, invece, vorrebbe smettere. Serve una linea unica ma non è facile mettere d’accordo ben 20 società. Spadafora? Non lo abbiamo mai sentito o visto ad un’assemblea di Lega. Deve tenere presenti alcune situazioni che, forse, non sono ancora chiare per lui. Il calcio è un fenomeno socialeda portare avanti”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<